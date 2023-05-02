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В Ярославле асфальтируют 41 проезд к объектам соцсферы

В Ярославле в 2023 году будет отремонтирован 41 проезд к объектам соцсферы, включая 17 дорог, которые не сделали в 2022 году. Об этом на общегородском совещании заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Проезд на улице Труфанова в Ярославле

Проезд на улице Труфанова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Проезд на улице Труфанова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Финансирование работ по ремонту проездов в Ярославле составит 259,59 млн руб, включая 240 млн из областного бюджета. По состоянию на 2 мая из 41 проезда по 17 заключены муниципальные контракты. Все они касаются работ, не законченных в 2022 году.

«10 объектов, которые в прошлом году не были выполнены. И уже сейчас они расторгованы, подрядчик ООО ГК "СВИ". И 7 объектов, не завершенных в прошлом году, это подрядчик ООО "ДСК76". По 16 объектам получено положительное заключение госэкспертизы, идет подготовка к торгам, формируются лоты. В ближайшие дни будут объявлены аукционы. И по 8 объектам "Агентством по муниципальному заказу ЖКХ" устраняются замечания экспертизы. Надеюсь, что в ближайшие 4 дня будет получено положительное заключение госэкспертизы, и пойдут эти объекты на торги»,— заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Все ремонтные работы по асфальтировке проездов должны быть выполнены до конца лета.

«Контрольная точка у нас 1 сентября. Обязательно в летний период работы завершить. По 17 объектам, которые расторгованы, там по ряду контрактов срок до 1 июня, по ряду —до 1 июля работы будут завершены»,— пообещал Николай Степанов.

Андрей Иванов

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