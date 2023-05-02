GMC Sierra HD получил внедорожный вариант AT4X

Концерн General Motors представил внедорожную версию обновленного тяжелого пикапа GMC Sierra HD — исполнение AT4X.

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Фото: GMC GMC Sierra 2500HD AT4X

Фото: GMC

Модификация AT4X оснащена переработанной подвеской с усиленными рычагами и новыми амортизаторами, увеличенным дорожным просветом, внедорожными покрышками, усиленной защитой днища и особым режимом работы силовой установки и ассистирующей электроники Off-Road для езды по бездорожью.

Совместно с тюнинг-ателье American Expedition Vehicles разработана версия AEV Edition, которая имеет особые колеса, стальные силовые бампера со встроенной лебедкой, усиленные буксировочные петли, а также темный декор кузова и салона.

Технически новинка не изменилась, сохранив 477-сильный 6,6-литровый турбодизель V8 с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Продажи модели начнутся до конца 2023 года.

Напомним, премьера обновленного пикапа GMC Sierra HD состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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