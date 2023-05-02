Завершено конкурсное производство ЗАО «ТД “Белая птица”»

Арбитражный суд Белгородской области завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «ТД “Белая птица”», следует из документации суда. Процедура конкурсного производства в последний раз продлевалась на два месяца с конца февраля. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах процедуры конкурсного производства состоялось 17 апреля. Из отчета Дмитрия Боярского следует, что требования кредиторов первой и второй очереди не установлены. Требования кредиторов третьей очереди составили 20,5 млн руб.

Общая сумма поступлений от третьих лиц и покупателей реализованного имущества должника составила 2,9 млн руб., из них 2,6 млн руб. направлены на погашение текущих требований, 310 тыс. - на частичное погашение требований кредиторов, оставшиеся требования не погашены из-за отсутствия конкурсной массы.

ЗАО «Торговый дом "Белая птица"» был признан банкротом в 2019 году по инициативе АО «Автовазбанк», правопреемником которого на данный момент является банк «Траст». Общая сумма требований кредиторов к ТД «Белая птица» составляла 28,5 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, в 2017 году выручка ЗАО «Торговый дом "Белая птица"» составила 21,6 млрд руб., в 2016 — 21,2 млрд руб. В 2017-м компания получила 3,04 млн руб. убытков (771 тыс. руб. убытков годом ранее).

В 2017 году «Белая птица» занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, выпустив 300 тыс. т продукции в живом весе, подсчитывали в Росптицесоюзе. После введения в декабре 2017 года в Промсвязьбанке, финансировавшем холдинг, временной администрации, кредитование предприятий «Белой птицы» прекратилось, она начала сокращать объемы производства и персонал. На данный момент часть активов «Белой птицы» уже контролирует группа «Черкизово», в частности, она выкупила права требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб.

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий