В колонии и СИЗО Татарстана пресекли деятельность запрещенного в России движения

В СИЗО №3 Бугульмы и ИК №8 Альметьевска пресекли деятельность запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство (АУЕ)». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Татарстану.

По данным ведомства, некоторые активисты и лидеры из следственно-арестованных и осужденных поддерживают идеологию АУЕ. Также у них выявили и изъяли запрещенные предметы. Кроме того, обнаружена нелегальная переписка, содержащая сведения, относящиеся к пропаганде АУЕ. Активисты и лидеры продвигали свою воровскую идеологию, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении системы правопорядка.

Все изъятые предметы приобщены к материалам дел, которые были возбуждены по факту участия в экстремистском сообществе. Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

"Ъ-Казань"