К разработке проекта реконструкции ул. Пушкинской в Ростове могут приступить в 2024 году

Начать разработку проектно-сметной документации по благоустройству ул. Пушкинской в Ростове-на-Дону власти могут начать в 2024 году, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию донской столицы.

«В случае выделения в текущем году бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации работы по благоустройству ул. Пушкинской будут запланированы в 2024 году», — рассказали в мэрии.

Какие именно работы планируется провести в администрации Ростова не рассказали. Ранее глава администрации Алексей Логвиненко рассказывал, что концепция развития исторического центра в Ростове предусматривает создание единой пешеходной зоны на ул.

Пушкинской.

Анастасия Назарова