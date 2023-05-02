В Петербурге арестовали владельца сети баров, где обманывали посетителей

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца владельца сети ночных баров, обвиненного в организации преступного сообщества и мошенничестве, вместе с ним были задержаны еще две сообщницы, сообщил 78.ru. Его заведении участвовали в схемах обмана посетителей на крупные суммы с участием девушек-консуматорш.

Меру пресечения мужчине, владеющем заведениями на улице Рубинштейна, Невском проспекте и Казанской улице, избрали до 26 мая. Задержанные сообщницы отпущены под домашний арест и подписку о невыезде. Полиция продолжает разыскивать других участников преступной схемы, по данным следствия, в ней участвовали десятки людей.

«Ъ-СПб» подробно рассказывал об уголовном деле по факту мошенничества в барах на улице Рубинштейна. Более 40 проходящих по нему человек подозревают в участии в мошеннической схеме с «разводом» выпивших клиентов на крупные суммы. Общий ущерб на 11 потерпевших составил 10,5 млн рублей. Полицейские получили девять заявлений от обманутых клиентов баров. По ним возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подробнее — в материале «Десять миллионов за красивые глаза и контрафактный алкоголь».

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