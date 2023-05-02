Семья погибшей роженицы взыскала со свердловской больницы 9 млн рублей компенсации морального вреда

Нижнесергинский райсуд удовлетворил исковые требования семьи погибшей во время родов жительницы Нижних Серег (Свердловская область) о взыскании компенсации морального вреда с ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница». Общая сумма компенсации составила около 9 млн руб., сообщил Свердловский облсуд. В случае недостатка финансов у больницы выплаты возложены на министерство здравоохранения Свердловской области.

Как говорится в сообщении, молодая женщина умерла в нижнесергинской больнице в феврале 2019 года. В августе 2022 года суд признал акушера-гинеколога родового отделения виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на два года и лишения права заниматься медицинской деятельностью на 1,5 года. Однако в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности от наказания врач была освобождена.

После этого родители погибшей и супруг обратились в суд с иском о компенсации морального вреда и взыскании платежей по потере кормильца с больницы и свердловского минздрава. В исковом заявлении истцы отметили, что им причинены глубокие нравственные страдания, связанные с потерей близкого человека.

Ранее сообщалось, что свердловскую больницу обязали выплатить компенсацию семье из-за путаницы с телом их родственника. Мужчина скончался в июле 2020 года. Тогда же из-за коронавируса скончался другой мужчины, которого доставили к патологоанатому на вскрытие. Тела обоих уже подготовили к выдаче для захоронения, однако санитарка больницы перепутала умерших и выдала один из них не его родственникам.

Диана Сунагатуллина

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