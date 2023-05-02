В Крыловском районе задержали пьяного водителя ванны на колесах

В Крыловском районе инспекторы ДПС остановили пьяного жителя, который передвигался по автодороге в ванной на колесах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Мужчина на самодельном средстве передвижения был задержан 1 мая в станице Кугоейской. Двигатель и другие отдельные детали корпуса скутера «Сузуки» были приварены к ванной. При этом водитель не имел прав на вождение транспортных средств и был пьян.

Водителя отстранили от управления необычным транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медучреждении он отказался. За этого на него составили административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Транспортное средство изъяли и поместили на спецстоянку.

Татьяна Ручкина

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