Мэрия вынесла на обсуждения проект по строительству железнодорожной линии в Новокольцовский

В Екатеринбурге начались общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории, предназначенной для строительства железнодорожной линии в Новокольцовский. Как указано на сайте администрации города, линию «Новокольцовский маршрут» будут прокладывать от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Соглашение о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута — «наземного метро», было подписано на «Иннопроме» в прошлом году. На маршруте планируется задействовать «Ласточки». В перспективе железнодорожное пассажирское сообщение охватит весь Екатеринбург и города-спутники. Согласно ранее озвученным планам, им смогут пользоваться более 17 млн человек в год. Общая длина Новокольцовской ветки «наземного метро» составит 31 км, предполагается 15 остановок.

Общественные обсуждения будут проходить до 26 мая. Оставить предложения и замечания на сайте мэрии можно с 5 по 15 мая включительно.

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