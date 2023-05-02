Для экс-главы Катав-Ивановского района запросили реальный срок

В Катав-Ивановском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина, обвиняемого в присвоении бюджетных средств. Прокурор запросил для него четыре года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. и запретом на два года занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Об этом сообщают в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, глава района с декабря 2013 по январь 2021 годов подписывал незаконные распоряжения о премировании самого себя. Таким образом на расчетный счет чиновника поступило более 1 млн руб. Уголовное дело возбудили по результатам проверки областной контрольно-счетной палаты. В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемого стоимостью свыше 1,7 млн руб.