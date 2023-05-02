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Коммерсантъ FM
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Минэнерго предложило упростить субсидирование заправок СПГ

Министерство энергетики предложило упростить порядок предоставления субсидий при строительстве криогенных АЗС, позволяющих заправлять автомобили сжиженным природным газом (СПГ). Также министерство предлагает начать субсидирование необходимых для их работы малотоннажных СПГ-заводов. С проектом постановления ознакомились «Ведомости».

Из текста следует, что претендовать на получение субсидии из федерального бюджета смогут инвесторы, которые строят отдельные криогенные автозаправочные станции, а не только комплексные проекты по созданию заправочной инфраструктуры. Возможность получения субсидий появится также и у проектов по строительству связанных с крио-АЗС, а именно малотоннажных, СПГ-заводов. Однако субсидии для государственных и муниципальных учреждений, реализующих такие проекты, не предусмотрены.

Новой редакцией также определяются предельные объемы субсидий. Лимит для криогенных автозаправочных станций в 2023 году предлагается установить на уровне 60–70 млн руб. (в зависимости от применения локализованного оборудования), в 2024-м — 30–60 млн, в 2025-м — 20–50 млн руб. Для малотоннажных СПГ-заводов размер субсидий предлагается ограничить в зависимости от производительности и степени локализации. В текущем году он составит 110–150 млн руб., в 2024-м — 90–150 млн, в 2025-м — 70–150 млн руб. Как уточнили в Минэнерго, предельный объем субсидий определен как треть затрат инвесторов на реализацию проектов по строительству объектов заправки СПГ.

О подготовке к запуску программы субсидирования строительства криогенных АЗС в конце марта сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Он указал, что для этих целей выделено 700 млн руб., но в дальнейшем субсидия будет увеличиваться. По оценке господина Сорокина, потребление СПГ грузовиками (основными потребителями СПГ в качестве моторного топлива) может составить 4–5 млн т в год.

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