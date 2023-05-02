Компания «Интерсвязь» получила премию в конкурсе «Лучший IT-проект Челябинской области»

Итоги конкурса подвели на XI Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Он проходил 27 и 28 апреля в Челябинске.



Компания «Интерсвязь» заняла первое место в номинации «Лучший IT-проект в сфере торговли и услуг». Награду получила «Платформа автоматизации контакт-центров с интеллектуальной обработкой сообщений. Чат-система обслуживания клиентов». Сервис помогает облегчить работу контакт-центров и служб поддержки в муниципальных, коммерческих и других организациях, работающих с обращениями граждан. Система позволяет оперативно обрабатывать запросы в круглосуточном режиме и более чем на 40% разгрузить работу сотрудников call-центров. На сегодняшний день через чат-систему проходит более 200 тысяч обращений в месяц.

«Мы рады, что наш проект оценили на таком уровне, ведь все разработки Интерсвязи направлены на удовлетворение современных потребностей жителей Южного Урала. Мы продолжаем совершенствовать продукты компании, в том числе благодаря использованию технологий искусственного интеллекта», — комментирует директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Как раз о том, чему Интерсвязь научила искусственный интеллект, рассказали специалисты компании на дискуссионных сессиях форума. Так, директор центра технологий искусственного интеллекта компании Юрий Дмитрин рассказал о разработках в медицине. Уральская IT-компания смогла оперативно запустить своих голосовых роботов, которые приняли огромный поток звонков на единый номер 122 во времена пандемии коронавируса и могли без участия оператора записывать на приём к врачу или вызывать его на дом.

«Сегодня голосовые роботы от Интерсвязи работают в организациях совершенно разных отраслей — от поликлиник и частных медцентров до министерств и коммерческих организаций, принимая на себя рутинную работу, а человеку оставляя то, чем должен заниматься человек — решать сложные и интересные задачи. Мы постоянно совершенствуем наши системы, они ставятся интеллектуальнее, ещё лучше понимают людей, научились закрывать более детальные вопросы, с которыми на первых этапах не могли справиться», — рассказал директор центра технологий искусственного интеллекта компании «Интерсвязь» Юрий Дмитрин.

Еще об одном ноу-хау от Интерсвязи на форуме «Информационное общество» рассказал директор центра промышленного интернета Дмитрий Чудинов. Сегодня IT-специалисты компании разрабатывают готовые решения и для промышленных предприятий. Ключевые из них — платформа видеоаналитики и платформа «Интерсвязь-контроль». Первая позволяет автоматизировать контроль бизнес-процессов производств от сервисов промышленной безопасности до отслеживания дефектов изготовления деталей или оборудования. Так, например, система способна проанализировать сотрудников предприятия и показать все ли из них соблюдают требования техники безопасности. Вторая же платформа, «Интерсвязь-контроль», позволяет обеспечивать двухстороннюю связь с линейным персоналом при выполнении опасных и сложных технических работ.

«Система позволяет отслеживать действия сотрудника с помощью персональных онлайн-видеорегистраторов, которые в момент выполнения тех или иных видов работ позволяют начальнику смены контролировать, что делает сотрудник и, например, пресекать неправильные действия сотрудника или помогать ему справиться с работой. Это уже готовый продукт, который запущен комплексно в работу на нескольких крупных заводах Челябинска», — рассказал директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Дмитрий Чудинов.

В компании планах внедрить в работу комплекс платформ видеоаналитики и «Интерсвязь-контроль» не только на предприятиях Челябинской области, но и в России и странах ближнего зарубежья.

К слову, тот факт, что на Южном Урале есть сильные команды разработчиков, которые способны закрыть потребность в цифровых решениях как внутри региона, так и за его пределами отметил и Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что в области в последние годы отмечается стремительный прорыв в сфере перспективных информационных технологий.

«Цифровизация — это про эффективность, про улучшение качества жизни наших граждан. Внедрение цифровых технологий позволяет решать как государственные, так и коммерческие задачи. Появляются новые возможности развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе важный фактор социального благополучия», — резюмировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоит отметить, что участниками и гостями форума в этом году стали более 1200 человек из 20 субъектов РФ.

ООО «Интерсвязь»