СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Верещагино

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти при пожаре в Верещагино четырех жителей, двое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Пожар в жилом деревянном двухэтажном 8-квартирном доме по ул. Садовой в Верещагино произошел вечером 1 мая. После тушения огня в одной из квартир были обнаружены тела женщины 1991 года рождения и двух ее детей, 2012 и 2016 годов рождения. В соседней квартире обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователи СУ СКР. Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара.