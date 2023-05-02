Совет глав муниципалитетов региона обрел полноценного председателя

На пленарном заседании XVII съезда Совета муниципальных образований Пермского края, проходившем в краевой столице в конце апреля, был избран председатель объединения. Как сообщают «Вести-Пермь», им стал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов, исполнявший обязанности председателя совета с конца января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

Ранее Совет муниципальных образований возглавлял глава Добрянского округа Константин Лызов. В январе он перешел на работу в администрацию губернатора, где занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Вместе с должностью главы Добрянки господин Лызов покинул и пост председателя совета. И. о. председателя до выборов нового полноценного руководителя объединения был назначен господин Лысанов.

Среди кандидатов на освободившуюся должность председателя совета, помимо исполняющего обязанности, в СМИ упоминался глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. По информации «Ъ-Прикамье», в числе претендентов был также глава Перми Алексей Демкин.