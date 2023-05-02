«РИА Новости»: в Нижегородской области выросла обеспеченность населения жильем

По итогам 2022 года Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге регионов РФ по вводу жилья — за год регион поднялся с 50 места на 47-е, по данным «РИА Новости». В расчете на одного местного жителя было построено 0,55 кв. м, суммарно более 1,7 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследование проводилось по данным Росстата за 2022 год. Обеспеченность населения жильем рассчитывалась как общая площадь всех жилых помещений, приходящаяся в среднем на гражданина.

В целом обеспеченность населения Нижегородской области жильем выросла за год с 28,4 кв. м до 29,9 кв. м в расчете на каждого жителя.

Больше всего жилья в расчете на одного жителя в 2022 году построили в Ленинградской области – 1,96 кв. м на человека, Московской области — 1,6 кв. м., Тюменской области – 1,39 кв. м. Больше всего жильем обеспечены жители Псковской области — по 36,8 кв. м на человека, Тверской области — 35,6 кв. м, Рязанской области — 35,4 кв. м.

Всего в России в 2022 году ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м. Это очередной рекорд, рост по сравнению с 2021-м составил 11%. В расчете на одного человека было построено 0,7 кв. м. Обеспеченность населения жильем составляет 28,2 кв. м на человека.