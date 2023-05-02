В Госдуме назвали предложение Татарстана об обязательной отработке для студентов популизмом

Депутат Госдумы Александр Мажуга назвал популизмом поступивший от Госсовета Татарстана законопроект об обязательном распределении после окончания университета студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку. Об этом он написал в своем Telegram-канашле.

«Он касается обязательного распределения после окончания университета... Мол, давайте обяжем всех, кто учился на бюджете отработать три года, а в случае отказа — компенсировать стоимость обучения... скажу еще: в России распределения больше нет и не должно быть!»— отметил господин Мажуга.

По его словам, в настоящее время в стране презентована новая система целевого набора студентов, и именно данный проект необходимо оптимизировать и совершенствовать.

"Ъ-Казань"