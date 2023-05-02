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Двоих жителей Удмуртии осудили за приобретение контрафактных сигарет на 3 млн рублей

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении двух местных жителей, которых признали виновными в приобретении и хранении продукции без маркировки. В частности, речь идет о табачных изделиях (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что мужчины приобретали и хранили такую продукцию в особо крупном размере. Всего из незаконного оборота изъяли 33 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму более 3 млн руб.


Свою вину мужчины признали. Суд приговорил их к 1,5 годам лишения свободы условно, а также назначили испытательный срок на три года.

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