В Перми меняется оператор полетов на Маньпупунер

Пермский оператор полетов на Маньпупунер — ООО «Вертолетные путешествия» — ликвидируется. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», решение о ликвидации общества было принято 21 апреля. Компания «Вертолетные путешествия» вместе с авиаперевозчиком «Геликс» занималась организацией вертолетных экскурсий по Пермскому краю и Республике Коми с 2021 года. Учредителем ООО «Вертолетные путешествия» является Николай Варганов, бывший руководитель «Геликса», а директором «Вертолетных путешествий» — его сын Иван Варганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гендиректор «Геликса» Вадим Балдин сообщил «Ъ-Прикамье», что вместо ООО «Вертолетные путешествия» организацией полетов на Маньпупунер и, возможно, за Тулымский камень будет заниматься ООО «Урал турс». Эта компания учреждена в марте 2023 года, возглавил ее Вадим Балдин. По словам господина Балдина, недавно «Урал турс» получила лицензию туроператора и теперь ведет переговоры с пермскими туроператорами о работе на рынке. «В этом сезоне полеты на Маньпупунер планируется начать в середине июня. Раньше, к сожалению, начать нельзя, потому что Печоро-Илычский заповедник привозит своих сотрудников на Маньпупунер именно в середине июня»,— пояснил Вадим Балдин.

Как рассказывал в апреле гендиректор «Геликса» Вадим Балдин, в этом летнем сезоне вылеты на плато Маньпупунер — геологический памятник в Республике Коми — планируется осуществлять на вертолетах Ми-8 из поселка Ныроб Чердынского округа. Господин Балдин не исключал также, что при наличии спроса могут открыться экскурсионные авиамаршруты и по другим направлениям.

Авиакомпания «Геликс» занимается вертолетными и грузовыми перевозками. В ее парке находится пять вертолетов Ми-8 различных модификаций и четыре самолета Ил-76.