Ярославцы жалуются на некорректное поведение водителей новых автобусов

В Ярославле провели мониторинг социальных сетей на предмет жалоб на работу новых автобусов. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал представитель ЦУР Ярославской области Андрей Островский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Чаще всего в мониторинге звучат автобусные маршруты №1,4,32,42 и 66

«Основные замечания к автобусам — это неработающие системы кондиционирования в маршрутах № 4,41А,41Б,42. Проблемы с оплатой — 7 обращений. Пассажиры просят обратить внимание на двойное списание денежных средств с банковских карт. Некорректное поведение водителей — 14 обращений. Пассажиры чаще всего жаловались на резкое ускорение и торможение автобусов, а также, что водители игнорируют некоторые остановки и проезжают мимо них», — рассказал на общегородском совещании Андрей Дубровский.

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил направить результаты мониторинга в департамент транспорта Ярославской области, который с января 2023 года отвечает за работу общественного транспорта в областном центре.

Андрей Иванов