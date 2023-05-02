В Башкирии СКР проверит обстоятельства гибели шестилетней девочки

Уфимский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели шестилетней девочки в водоеме в деревне Заитово Архангельского района, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, 30 апреля четверо детей шести и восьми лет решили искупаться. Через некоторое время шестилетняя девочка начала тонуть, а восьмилетней девочке стало плохо. Другие дети побежали за взрослыми. Подоспевший на помощь мужчина вытащил обеих девочек из воды. Шестилетнюю девочку спасти не удалось. Восьмилетнюю девочку с переохлаждением доставили в больницу.

Глубина водоема, по данным ведомства, достигает полутора метров.

Майя Иванова

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