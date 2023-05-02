На строительство улицы в Уфе направят до 267 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 23 мая выберет подрядчика строительства улицы Ивана Спатара на территории между деревней Ветошниково и коттеджным поселком Романовка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 267 млн руб., из них 259 млн руб. оплатит республиканский, 8 млн руб. — городской бюджет.

Работы необходимо провести до 30 ноября 2024 года. Длина строящегося участка улицы составляет 1,6 км. Суточная интенсивность движения на перспективный расчетный 20-летний срок составит 2,3 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость движения — 60 км/ч.

Подрядчик должен дать десятилетнюю гарантию на дорожные знаки, восьмилетнюю — на земляное полотно, шестилетнюю — на водоотводные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия и барьерное ограждение, четырехлетнюю — на верхний слой покрытия и годовую — на горизонтальную разметку термопластиком.

Майя Иванова

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