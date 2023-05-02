В Екатеринбурге из-за ремонта рельсов на три дня изменят трамвайные маршруты

В Екатеринбурге с 6 мая по 05:00 9 мая будет закрыто движение трамваев по ул. 8 марта от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе Гортранса. В этот период будет проводиться ремонт трамвайных путей на перекрестке ул. 8 Марта – ул. Большакова.
Из-за закрытия движения будут изменены шесть трамвайных маршрутов:
- №1 будет проходить через ул. Радищева – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – проспект Ленина;
- №4 – через ул.8 Марта – ул.Фучика;
- №14 – через ул. Луначарского – ул. Куйбышева – ул. 8 Марта - ул. Радищева – ул. Московская;
- №15 – через ул.Малышева – ул.Гагарина - пр.Ленина – ул.Московская – ул.Радищева – ул.8 Марта - ул.Куйбышева – ул.Луначарского;
- №25 – через ул.Челюскинцев – ул.Московская – ул.Радищева – ул.8 Марта - ул.Куйбышева;
- №27 – через ул.Новосибирская – ул.Ферганская – ул.Титова – ул.8 Марта – ул.Фрунзе.