Площадь 200 лет Сарапулу начали реставрировать в Удмуртии

Работы по реставрации стелы на Площади 200 лет Сарапулу начались в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время на объекте трудятся восемь человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Руководитель подрядной организации Сергей Юрьев отметил, что на объекте серьезные загрязнения, устранять которые будут сначала при помощи химии, после чего задействуют механический способ. «В целом конструкция в хорошем состоянии, отслоений никаких нет, поэтому мы проведем очистку и консервацию, чтобы в будущем не было подтеков и ржавчины»,— отметил господин Юрьев.

Работы планируется завершить к 3 мая. После этого на объекте продолжится первый этап реконструкцией участков в зоне кругового движения от примыкания улицы Ленина до Озерной. Здесь заменят покрытие на брусчатку, устроят новое уличное освещение, а также установят появятся новые малые архитектурные формы и проведут озеленение.