Омский суд рассмотрит дело о крупном пожаре, в котором погиб человек и сгорели 25 домов

Завершено расследование уголовного дела о крупном пожаре в Омске в мае прошлого года. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), обвиняемыми по делу проходят начальник котельного цеха АО ТГК-11 Евгений Масленников и мастера ООО «Промтек» Виталий Крючков, которым инкриминируется ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба и смерть человека).

По версии следствия, 6 мая 2022 года на территории АО «ТГК-11» в микрорайоне Новоалександровка Евгений Масленников не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима и разрешил представителю компании-подрядчику ООО «Промтек» Виталию Крючкову проведение газосварочных работ рядом с жилыми домами.

Это, говорится в деле, повлекло возгорание сухой травы с последующим распространением огня в сторону жилых строений. В результате пожара один огне человек погиб, уничтожены 25 домовладений. Размер ущерба превысил 100 млн руб., рассказали в прокуратуре.

Фигуранты дела вину не признали. По информации управления СКР, в счет возмещения ущерба наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемых. Кроме того, ТГК-11 добровольно возместило ущерб на сумму 50 млн руб. руб.

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Илья Николаев