Дело Ильшата Гафурова передали в суд

Савеловский райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело против экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Ъ».

Отмечается, что первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин утвердил обвинение. Дело уже передали судье. Однако пока дата слушаний неизвестна.

Как сообщал «Ъ-Казань», господин Гафуров обвиняется в подстрекательстве к убийству по найму (ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 30, п «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В частности, речь идет об убийстве елабужского предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году.

Сам обвиняемый вину не признает. Его защита намерена доказать в суде, что он не только не был причастен к особо тяжкому преступлению, но и вообще незаконно подвергся уголовному преследованию, так как его невиновность уже была установлена прокуратурой.

"Ъ-Казань"