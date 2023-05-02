В Челябинской области обеспеченность населения жильем выше среднероссийской

В 2022 году на одного жителя Челябинской области приходилось 28,7 кв. м жилья. Это на 0,5 кв. м больше, чем в целом по России, сообщается в исследовании «РИА Новости».

В прошлом году в Челябинской области было введено 1,87 млн кв. м жилья. В расчете на одного жителя региона это 0,55 кв. м. В целом по РФ показатель ввода жилья на одного человека составил 0,7 кв. м.

Среди субъектов РФ наиболее высока обеспеченность населения жильем в Псковской (36,8 кв. м), Тверской (35,6 кв. м) и Рязанской (35,4 кв. м) областях. Меньше всего квадратных метров приходится на жителей Тывы (14,8 кв. м), Ингушетии (16,1 кв. м), Чечни (20,8 кв. м) и Крыма (21 кв. м).