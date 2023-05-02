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обновлено 09:25

Движение трамваев по улице Ленина перекроют в Ижевске вечером 2 мая

В столице Удмуртии с 21:50 2 мая до 5:00 3 мая по улице Ленина перекроют движение трамваев, сообщает пресс-служба администрации города. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе по направлению к ул. Халтурина.

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Трамвай №5 будет двигаться по ул. Огнеупорная — Центр — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — разворот на ул. Промышленная — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — ул. Халтурина — Буммаш. Маршрут №10 поедет через Сквер Металлургов — Центр — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — разворот на ул. Промышленная — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — ул. 40 лет Победы — ул. Ворошилова.

Кроме того, в Ижевске со 2 по 13 мая, а также с 1 по 29 июня ограничат движение транспорта по проезду Жуковского. Это также связано с проведением ремонта.

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