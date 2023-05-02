Виновник лесного пожара в Красноярском крае принудительно возместил расходы на его тушение

С виновника лесного пожара прокуратура Минусинска взыскала расходы на его тушение. В целом затраты составили около 630 тыс. руб. Ущерб был компенсирован в ходе судебного разбирательства.

По данным прокуратуры региона, 39-летний житель Минусинска в мае прошлого года возвращаясь домой с работы бросил окурок сигареты в лесу, в результате чего возник пожар. Ущерб от возгорания юрлицам составил 14 млн руб., лесному фонду - 800 тыс. руб. Исковые требования в пользу министерства лесного хозяйства Красноярского края и в пользу двух юридических лиц удовлетворены в полном объеме.

За уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем в прошлом году виновника приговорили к 400 часам обязательных работ.

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Лолита Белова