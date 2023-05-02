В Азовском море зафиксирован рекордный за последние пять лет вылов сельди

К 20 апреля 2023 года в Азовском море добыто 120 т сельди, что является рекордным показателем за последние пять лет, сообщает Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Вылов сельди в текущем году превзошел показатель прошлого года на 70%. Также объем добычи на 80% превышает среднемноголетние показатели.

«Мониторинг показывает, что увеличение вылова обусловлено открытием в текущем году нового района промысла вдоль крымского побережья Азовского моря»,— отмечает пресс-служба института.

Также в Азовском море увеличился вылов пеленгаса. К 15 апреля было добыто 643 т. Это на 3,5% больше, чем в 2022 году.

Анастасия Назарова