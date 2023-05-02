Челябинский ФРП одобрил заем в 64,8 млн рублей на серийное производство турбокомпрессоров

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области одобрил АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“» (СКБ «Турбина») льготный заем на запуск серийного производства турбокомпрессоров для дизельных двигателей. Если заявку одобрит федеральный ФРП, предприятие получит 64,8 млн руб. под 3% годовых на пять лет, сообщает пресс-служба регионального фонда.

С помощью господдержки СКБ «Турбина» намерена вывести на рынок турбокомпрессоры второй ступени ТКР201 для дизельных двигателей мощностью 750- 1500 лошадиных сил, используемых для железнодорожной и строительной техники. Изделия способны увеличивать работоспособность двигателя, а также сократить образование оксида азота, что положительно скажется на окружающей среде. В перспективе разработку намерены адаптировать для отрасли судостроения. Предприятие уже подготовило конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию, изготовило и испытало образцы. На средства займа планируется приобрести необходимое для производства оборудование: токарные и круглошлифовальный станки и токарный автомат с ЧПУ. Реализация проекта позволит увеличить выручку СКБ «Турбина» в части гражданского производства в среднем на 716 млн руб. в год, ежегодные налоговые отчисления составят более 80 млн руб.

«СКБ „Турбина“ требуется большой заем, свыше 50 млн руб., поэтому была выбрана совместная с федеральным фондом программа „Проекты развития“. Она направлена на развитие импортозамещения и поможет предприятию наладить выпуск продукции, востребованной не только в Уральском федеральном округе, но и за его пределами», - обосновывает решение наблюдательного совета директор регионального ФРП Сергей Казаков.