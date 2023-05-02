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В Ярославле выполнят подсветку еще 22 объектов культурного наследия

В Ярославской области сделают подсветку 29 объектов культурного наследия, в том числе 22 объекта в Ярославле. Аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

Проект подсветки Арсенальной башни

Проект подсветки Арсенальной башни

Фото: ЕИС «Закупки»

Проект подсветки Арсенальной башни

Фото: ЕИС «Закупки»

Работы по подсветке 29 объектов культурного наследия оценили в 206,4 млн руб. В перечень попали здание Ярославской соборной мечети, кирхи, главного управления МЧС на улице Андропова плюс объекты, которые изначально собирались делать в 2022 году — Арсенальная башня, здания управления Ярославской епархии и паломнического центра на Богоявленской площади. Также в списках Сретенский храм на улице Свободы, южная стена Казанского женского монастыря, здания бывшего кинотеатра «Горн», налоговой инспекции на Трефолева и «дом актера» на Максимова.

В рамках этого же контракта планируется подсветить еще колокольню храма Петра и Павла в Большом селе, Сретенский храм в Переславле, собор Троицы в Пошехонье, Никольский храм и дом культуры в Данилове, пожарную каланчу в Угличе. Все работы подрядная организация должна выполнить до 1 сентября. Это второй контракт на подсветку зданий в регионе. Таким образом, общая стоимость работ по подсветке сейчас составляет 288,44 млн руб. Объекты Рыбинска в списках на подсветку пока не значатся.

Андрей Иванов

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