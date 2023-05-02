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обновлено 09:04

Инвестиции концессионера в строительство нового Чусовского моста составили 10,9 млрд рублей

ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), выступающее концессионером строительства нового моста через Чусовую и реконструкции старого мостового перехода, раскрыло отчет о движении денежных средств в 2022 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», платежи ПКК по инвестиционным операциям составили 4,9 млрд руб. В общей сложности с 2018 года, когда началось строительство нового моста, инвестиционные платежи компании достигли 10,9 млрд руб.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Концессионером выступила ПКК, подконтрольная питерской группе «Стройпроект» и банку ВТБ, генеральным подрядчиком было выбрано столичное АО «Стройтрансгаз».

На момент завершения проектирования в 2018 году общая стоимость строительства и реконструкции оценивалась в сумму около 14 млрд руб. В августе 2018-го началось строительство нового моста, запуск движения по нему состоялся в конце декабря 2022 года. До конца марта 2024 года должна завершиться реконструкция старого моста.

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