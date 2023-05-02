В Краснодаре с крупного застройщика приставы взыскали 146 млн рублей долга по зарплате

В Краснодаре с крупной строительной компании приставы взыскали 146 млн руб., которые она задолжала 1,5 тыс. сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. О каком именно застройщике идет речь, «Ъ-Кубань» узнать не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

С февраля 2023 года в ведомство поступило более 2,5 тыс. исполнительных документов о взыскании зарплаты с ООО, занимающегося строительно-монтажными работами. На дебиторскую задолженность перед должником-организацией, а также несколько объектов недвижимости и автопарк из 30 транспортных средств наложили арест. Однако реализовать имущество приставы не успели — задолженность взыскали за счет средств, поступивших от контрагентов организации.

В итоге в течение двух месяцев были взысканы 146 млн руб. Их перечислили сотрудникам организации и погасили долг по зарплате.

Татьяна Ручкина

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