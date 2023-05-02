Застройщик купит бывшее здание вуза в Кемерове за 53 млн рублей

ООО «Кемеровогражданстрой» (КГС) стало единственным участником торгов по приватизации здания и земельного участка бывшего учебного корпуса Кемеровского технологического института пищевой промышленности (КемТИПП, сейчас входит в КемГУ) на улице Институтской в Кемерове.

Комиссия признала единственную заявку соответствующей требованиям, и вынесла решение заключить договор с КГС по начальной цене аукциона – около 53,4 млн руб.

В состав выставленного на продажу имущества входит здание площадью 5,5 тыс. кв. метров и 1,2 га земли. В карточке торгов отмечается «хорошая транспортная доступность» участка, он находится в районе с развитой инфраструктурой, в непосредственной близости есть аллея.

ООО «Кемеровогражданстрой», по данным официального сайта компании, является одним из крупнейших застройщиков Кузбасса, на счету которого более 3 млн кв. метров жилых помещений, десятки магазинов, кафе, ресторанов, школ и более полутора сотен детских дошкольных учреждений.

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Дарья Решетникова