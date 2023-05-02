В конкурсе «Лидеры России» примут участие более 800 жителей Прикамья

Для участия в пятом, в юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» заявились более 800 претендентов из Пермского края. На сегодняшний день по количеству зарегистрированных анкет Прикамье занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и 23-е в России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, «Лидеры России» — ключевой конкурс страны по отбору управленцев с высоким потенциалом. «Сегодня регион, целые отрасли экономики Прикамья нуждаются в управленцах “новой волны”, обладающих самыми современными компетенциями. Поэтому приглашаем наших активных и инициативных земляков, которые стремятся совершенствовать свой профессионализм, принять участие в конкурсе»,— отметил Дмитрий Махонин.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тыс. заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще — карьерные консультации и сопровождение.

Ярким примером успешного участия в конкурсе «Лидеры России» является уроженец Лысьвы Эдуард Соснин, ставший победителем первого сезона конкурса. В 2020 году он возглавил краевое минэкономразвития. «Моему назначению на должность министра я отчасти обязан и конкурсу “Лидеры России”. Сначала участие в проекте было проверкой собственных знаний и сил. Но ближе к полуфиналу пришло осознание того, что из этого может получиться новая точка моего развития и карьерного роста. Именитые наставники, громкие компании и, самое главное, “живые” люди из власти, с которыми можно поработать, стать частью их команды, пусть даже на время конкурса. Моим наставником на конкурсе стал Юрий Трутнев — это потрясающий, бесценный опыт общения, который обогатил меня и профессионально, и лично. Так что весь полученный во время конкурса “багаж” знаний, компетенций, связей я точно намерен использовать в своей работе на благо предпринимателей и экономики Пермского края»,— рассказал Эдуард Соснин.