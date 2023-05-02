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Жители Удмуртии смогли сыграть в дворовые игры и научиться считать на счетах на Фестивале весны и труда

Представителей трудовых династий наградили в столице Удмуртии в рамках фестиваля Фестиваль весны и труда 1 мая в парке имени Кирова. В их числе оказались представители трудящихся на мотозаводе «Аксион-холдинг» и оружейных заводах, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В течение фестиваля также работали интерактивные зоны, где все желающие могли поиграть в крестики-нолики, банки, городки, домино и попрыгать «в резиночку», а также научиться пользоваться счетами и набирать номер на дисковом телефоне.

Кроме того, на территории парка прошла «Голубь мира». Здесь все гости праздника на баннере оставляли пожелания бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

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