Работник промышленного предприятия в Кузбассе создал ОПГ и похитил 183 тонны толуола

Полицией и УФСБ Кузбасса предъявлено обвинение старшему мастеру промышленного предприятия Новокузнецка в краже (ст. 158 УК РФ) 183 тонн химического растворителя (толуола) на сумму более 7,7 млн руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, 50-летний работник предприятия, ответственный за хранение и учет химической продукции, придумал как похитить толуол и вовлек в эту схему еще троих человек. Одним из соорганизаторов ОПГ стал 44-летний директор коммерческой фирмы, с которым у завода был заключен договор на вывоз отходов производства, говорится в сообщении ГУ МВД Кемеровской области.

В цистернах вместо отходов компания-подрядчик с территории предприятия вывозила толуол. Остальные члены банды выстраивали логистику отгрузок похищенного вещества, а также занимались продажей товара.

Участников преступной группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

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Лолита Белова