Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работник промышленного предприятия в Кузбассе создал ОПГ и похитил 183 тонны толуола

Полицией и УФСБ Кузбасса предъявлено обвинение старшему мастеру промышленного предприятия Новокузнецка в краже (ст. 158 УК РФ) 183 тонн химического растворителя (толуола) на сумму более 7,7 млн руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, 50-летний работник предприятия, ответственный за хранение и учет химической продукции, придумал как похитить толуол и вовлек в эту схему еще троих человек. Одним из соорганизаторов ОПГ стал 44-летний директор коммерческой фирмы, с которым у завода был заключен договор на вывоз отходов производства, говорится в сообщении ГУ МВД Кемеровской области.

В цистернах вместо отходов компания-подрядчик с территории предприятия вывозила толуол. Остальные члены банды выстраивали логистику отгрузок похищенного вещества, а также занимались продажей товара.

Участников преступной группы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...