На инфраструктуру воронежской ОЭЗ «Центр» выделены 645 млн рублей субсидий

Правительство Воронежской области постановило предоставить в 2023 году из областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов 645,5 млн руб. АО «Воронежская индустриальная корпорация», следует из опубликованной документации областного правительства. Источником финансового обеспечения указаны бюджетные кредиты.

Субсидии распределят на строительство таможенного терминала ОЭЗ «Центр» общей стоимостью 360,8 млн руб., инженерную инфраструктуру, возведение склада материалов с подъездными железнодорожными путями за 322,3 млн руб., электроснабжение инвестиционной площадки для размещения предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что по соглашению с Минфином РФ правительство области может направить до 12,45 млрд руб. в период 2021–2024 годов из регионального бюджета на строительство или реконструкцию объектов инженерной, энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры для новых инвестпроектов. Расходы могут быть произведены как в виде прямых капитальных вложений в объекты госсобственности (бюджетные инвестиции), так и в виде субсидий инициаторам проектов (в том числе негосударственным) по понесенным им расходам на инфраструктуру. При этом налоговые платежи в федеральный бюджет от всех инвесторов региона должны составить ту же сумму к 2024 году.

Владимир Зоркий