На Алтае задержана женщина, заказавшая за 1,5 млн рублей убийство невестки

Сотрудниками управления Следственного комитета России по Алтайскому краю задержана 57-летняя жительница Барнаула, заказавшая убийство невестки. Об этом сообщила старший официальный представитель ведомства Людмила Рязанцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая, испытывая неприязненные отношения к своей невестке, решила заказать ее убийство. В феврале женщина встретилась с предполагаемым киллером и отдала ему задаток 150 тыс. руб., обещая произвести окончательный расчет после устранения родственницы. Ее жизнь она оценила в 1,5 млн руб. При этом обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрение, поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе летом, когда жертва будет находиться в гостях у родственников. Встречи заказчицы с предполагаемым исполнителем, который оказался сотрудником правоохранительных органов, записывались.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ей предъявлено обвинение по ст. 30, ст.33, ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму). Расследование дела стоит на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа, сообщили в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев