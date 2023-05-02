Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

26% удаленных сотрудников в Ижевске сообщают работодателю о своем местоположении

В столице Удмуртии 26% опрошенных жителей, трудящихся на удаленке, сообщают руководителю о своем местоположении в рабочее время. При этом 11% горожан делают это по требованию работодателя, еще 15% — по собственной инициативе, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что большинство работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждаются в информации, откуда работает дистанционный персонал. Однако каждый пятый работодатель считает, что сообщать эти сведения сотрудник обязан.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...