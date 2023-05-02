26% удаленных сотрудников в Ижевске сообщают работодателю о своем местоположении

В столице Удмуртии 26% опрошенных жителей, трудящихся на удаленке, сообщают руководителю о своем местоположении в рабочее время. При этом 11% горожан делают это по требованию работодателя, еще 15% — по собственной инициативе, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что большинство работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждаются в информации, откуда работает дистанционный персонал. Однако каждый пятый работодатель считает, что сообщать эти сведения сотрудник обязан.