Циклон принесет на Кубань затяжные дожди

2 мая в Краснодарском крае продолжат идти дожди. Такой прогноз дают специалисты центра погоды «Фобос».

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Циклон сохранит в небе над Кубанью обширные облачные поля и вызовет локальные и кратковременные дожди. Кроме того, он удержит температуру ниже климатической нормы. Она составит +15…+17°, ветер — 4–9 м/с.

По данным Краснодарского ЦГМС, 2 мая в Краснодаре будет облачно с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь. Временами порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Татьяна Ручкина

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