Промышленно-логистический парк в Новосибирской области увеличил убыток в шесть раз

В 2022 году АО «УК «Промышленно логистический парк» Новосибирской области получило выручку в размере 262,1 млн руб. (в 2021 году – 268,2 млн). Убыток компании составил 328,4 млн руб. против 47,1 млн убытка годом ранее, следует из данных бухгалтерской отчетности УК ПЛП. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», последний раз организация получила чистую прибыль в 2019 году – 41,4 млн руб.

УК ПЛП создан по инициативе областного правительства и Агентства инвестиционного развития региона (100% в компании принадлежит области), уставной капитал – 7,3 млрд руб. Общая площадь промпарка — около 1,1 тыс. га. На сайте ПЛП указаны 20 резидентов промпарка, объем вложенных инвестиций – 60 млрд руб. Данные о совладельцах АО ПЛП не раскрываются с 2017 года.

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Оксана Павлова