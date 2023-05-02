Расходы челябинского минспорта на систему ГТО проверит КСП региона

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке в министерстве физической культуры и спорта региона, а также в подведомственном бюджетном учреждении «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“». Об этом сообщают в telegram-канале ведомства.

Аудиторы намерены изучить деятельность минспорта и дирекции по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в госсобственности региона. В том числе проверят выполнение показателей государственного задания в части системы ГТО, соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении и использовании субсидий, расходы на оплату труда и расчеты с подотчетными лицами в учреждении, использование имущества и земельных участков.

Общий объем расходов областного бюджета по этому направлению в 2021-2022 годах составил 91 млн руб.