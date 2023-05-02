На Кубани объем введенного жилья увеличился на 20,8%

В 2022 году в Краснодарском крае было введено почти 7,6 тыс. кв. м жилья. Это на 20,8% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

На одного жителя региона ввели 1,3 кв. м. В итоге обеспеченность населения Кубани жильем составила 30,3 кв. м на человека. По этому показателю край оказался на пятом месте среди всех регионов РФ.

Севастополь оказался на восьмом месте. Там объем введенного за 2022 год жилья увеличился на 7,5%, до 557 тыс. кв. м. На одного жителя там ввели 0,998 кв. м. В результате обеспеченность населения жильем в регионе составила 22,1 кв. м на человека.

Сразу за Севастополем в рейтинге оказалась Адыгея, где в прошлом году объем введенного жилья вырос на 52,4% и составил 468 тыс. кв. м. На одного жителя в регионе было введено 0,940 кв. м. Теперь на каждого жителя республики приходится 26,4 кв. м.

Крым занял 58-е место. За 2022 год в регионе объем введенного жилья вырос на 24,8% и составил 927 тыс. кв. м или 0,484 кв. м на одного жителя. В итоге обеспеченность населения жильем составила 21 кв. м на человека.

Всего в России в прошлом году ввели 102,7 тыс. кв. м жилья, что на 11% больше, чем годом ранее. На одного жителя страны было введено 0,701 кв. м. Теперь обеспеченность каждого жителя РФ жильем составляет 28,2 кв. м.

Лидером рейтинга стала Ленинградская область, где в 2022 году на одного жителя ввели 1,9 кв. м жилья. Всего в регионе ввели 3,9 тыс. кв. м, что на 17,2% больше, чем годом ранее. Обеспеченность населения жильем составила 30,1 кв. м. Второе место заняла Московская область — 1,6 кв. м жилья на человека. Всего объем нового жилья увеличился на 53% и составил 14 тыс. кв. м. Третье место заняла Тюменская область —1,3 тыс. кв. м жилья на человека. Всего было введено 2,2 тыс. кв. м, что на 31,6% больше, чем годом ранее.

Последние места рейтинга заняли Еврейская автономная область (0,172 кв. м на человека или 25 тыс. кв. м (-15,6%)), Магаданская область (0,086 кв. м на человека или 12 тыс. кв. м (+7,8%)) и Чукотский автономный округ (0,074 кв. м на человека или 4 тыс. кв. м (+16,5%)).

Татьяна Ручкина

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