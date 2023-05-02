Бывший тренер «Амкара» возглавил воронежский «Факел»

Вадим Евсеев, некогда руководивший пермским ФК «Амкар», стал главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел», выступающего в российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Факела». Срок и условия его контракта не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Факел» Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Накануне пост главного тренера ФК «Факел» покинул Дмитрий Пятибратов, также на протяжении трех лет выступавший за пермскую команду в качестве футболиста.

В турнирной таблице «Факел» с 21 очком занимает 14-е место из 16. Сезон-2022/2023 в РПЛ закончится 3 июня. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, выходят на стыковые матчи, победители которых получают право сыграть в следующем сезоне в РПЛ.