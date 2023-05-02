Посевные площади в Хакасии в 2023 году достигнут 230,5 тыс. гектаров

В Республике Хакасия в этом году различными сельскохозяйственными культурами засеют в обще сложности 230,5 тыс. га. Посевные площади увеличатся по сравнению с 2022 годом на 9-10 тыс. га.

Весенние полевые работы начались в регионе на минувшей неделе. Данные об их объеме привел министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов на заседании республиканского правительства, состоявшемся 2 мая.

«Под зерновыми и зернобобовыми культурами у нас запланировано почти 90 тыс. га, под картофель – 5,3 тыс. га, овощами в открытом грунте – 1,5 тыс. га. Масленичные культуры мы хотим посеять на 7,5 тыс. га, кормовыми культурами с многолетними травами у нас займет 121,7 тыс. га»,– уточнил господин Труфанов. Из-за состояния почвы министр рекомендовали произвести посадку картофеля в этом году не ранее 20-25 мая.

В августе 2022 года Красноярскстат сообщал о том, что общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий в Республике Хакасия составила 226,7 тыс. га.

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Валерий Лавский