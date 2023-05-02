Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили условно за взятки

В Новосибирске сегодня суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) Александра Руденко. За пять эпизодов взяток (ст. 290 УК РФ) ему назначили три года условно и штраф в размере 800 тыс. руб., сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда, добавив, что экс-чиновнику запретили занимать должности на муниципальной службе сроком на два года.

Согласно версии следствия, начальник ЦУГАЭТ не предоставлял в мэрию Новосибирска данные о нарушениях условий договоров со стороны граждан и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, получая взамен взятки. Также, по версии правоохранителей, Александр Руденко предупреждал транспортные компании о предстоящих проверках, организуемых региональным минтрансом, тем самым помогая им избежать штрафов за нарушения. Следствие подсчитало, что с января по декабрь 2021 года он получил взятки на общую сумму 250 тыс. руб. В августе 2022 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

В 2017 году, как писал «Ъ-Сибирь», в восьми года колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. суд приговорил другого бывшего руководителя новосибирского ЦУГАЭТ Арама Суваряна. По версии следствия, чиновник требовал от предпринимателя взятку в 2 млн руб., обещая обеспечить ему победу в конкурсе на право заключения с мэрией Новосибирска договора о пассажирских перевозках.

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Илья Николаев