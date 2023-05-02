Масочный режим в Новосибирской области сохранился только для медиков

С 1 мая в Новосибирской области отменен режим повышенной готовности и различные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило правительство региона.

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«Остается категория, для которой масочный режим по-прежнему обязателен на рабочем месте – медицинские работники как поликлинического звена, так и стационаров»,– привела пресс-служба правительства комментарий первого вице-губернатора Юрия Петухова.

По словам главного эпидемиолога Новосибирской области Елены Пудовой, в настоящее время в России фиксируют новый субвариант COVID-19, получивший название «арктур». Она отметила, что новый штамм представляет опасность для диабетиков, сердечников, онкологических пациентов и пожилых людей.

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Валерий Лавский