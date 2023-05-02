Спецпосланник Байдена: США используют все каналы для обсуждения дела Гершковича

Специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс заявил, что администрация США использует все возможные контакты для обсуждения дела журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже в Москве. По его словам, США хотели бы обменять его до начала судебного процесса.

«Соединенные Штаты используют каждый возможный канал, который у нас есть на данный момент, каждый контакт с российскими коллегами, мы обсуждаем дело Эвана»,— сказал Роджер Карстенс в интервью CNN (перевод по ТАСС).

Журналиста Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». МИД России не пустил американских дипломатов к Гершковичу в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

В ФСБ считают, что Эван Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью в ходе командировки, заявлял, что господин Гершкович интересовался местными военными предприятиями и спрашивал про его общение с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

О позиции США по аресту Эвана Гершковича — в интервью «Ъ» нового американского посла в РФ Линн Трейси.

Олеся Павленко