СМИ: российский парашютист упал на скалы в Турции

Турист из России упал на скалы в курортном городе Аланья на юго-западе Турции, когда совершал полет на парашюте в одиночку. В результате падения у него есть переломы, также его речь затруднена. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

По информации издания, парашютист упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Спасатели пытаются оказать ему помощь. После его планируют направить в одну из больниц Газипаша или Антальи.

Причины падения неизвестны. Российское генконсульство пока не комментировало произошедшее.

Олеся Павленко